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02. 12. 2019

Киберполиция задержала двух "минеров"

Сотрудники киберполиции разоблачили двух мужчин, которые сообщали о "минировании" десятков учебных заведений. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что подозреваемые сообщали о "минировании" образовательных учреждений на территории Хмельницкой области и в городе Днепр.

"В течение нескольких дней злоумышленники сообщили о заминировании почти двух десятков учебных заведений в Хмельницкой области и в Днепре. Таким образом они хотели создать искусственный ажиотаж вокруг "минирований", о которых стало известно из средств массовой информации", - говорится в сообщении.

Во время обысков домов фигурантов, силовики изъяли технику, которая подтверждает противоправные действия. Она направлена на экспертизу.

Открыто уголовное дело, обоим мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы.

На прошлой неделе сообщалось, что в Хмельницкой области задержали псевдоминера-рецидивиста.

Ранее также сообщалось, что киевского "минера-рецидивиста" приговорили к шести годам заключения.

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Источник: korrespondent.net
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