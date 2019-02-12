В мэрии Черкасс проходят обыски

Сотрудники Службы безопасности Украины в понедельник, 2 декабря, проводят обыски в Черкасском городском совете, сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники подозревают чиновников мэрии в масштабных злоупотреблениях при ремонте улиц, во время которых был нанесен ущерб государственному и городскому бюджету на около 1,5 млн гривен.

Следствие установило, что руководитель и заместитель финансового отдела одного из департаментов горсовета подписали договор со строительной компанией на ремонт 17 улиц города общей стоимостью 19 млн гривен.

После окончания большей части работ им перечислили 12,5 млн гривен. Во время проверки правоохранители установили, что средства якобы были переведены четырем подконтрольным частным структурам, а потом деньги конвертировали в наличные, чтобы избежать уплаты налоги.

Во время обысков в служебных кабинетах чиновников было изъято первичную бухгалтерию, финансовую и платежную документацию, которая доказывает проведения сделки. Двум чиновникам объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине на таможне разоблачили коррупционную схему.

Напомним, чиновники Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской таможен подозреваются в коррупции при сделках с импортом автомобилей.

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Источник: korrespondent.net