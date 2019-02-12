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02. 12. 2019

Зеленский дал совет тем, кто считает себя "только русскими" на Донбассе

Если в процессе деоккупации Донбасса кто-то из местных жителей захочет жить в России, то такие люди могут свободно уехать в эту страну. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Spiegel, обнародованном в понедельник, 2 декабря.

"Есть мнение, что большинство людей (в ОРДЛО – ред.) хотят жить в России. Это неправда. Я верю и знаю, что есть люди, которые за Украину. Есть заблудшие. И наконец, есть те, кто за Россию. Те, кто за Россию, могут уехать: Россия сейчас раздает там свои нелегальные паспорта", – заявил Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, не нужно говорить на территории Украины, что "я россиянин и это моя земля".

"А если кто-то имеет украинский паспорт, а затем дополнительно берет российский, получая социальную поддержку и от нас, и оттуда, то этот человек сбился с пути. У меня нет морального права сказать "Фу"", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что "не стал бы бороться за людей, которые считают себя только русскими".

Напомним, в июле президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешил получать гражданство РФ в упрощенном порядке украинцам, которые ранее жили в любом районе Луганской или Донецкой областей.

В ответ Владимир Зеленский упростил предоставление украинского гражданства россиянам.

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Источник: korrespondent.net
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