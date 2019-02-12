Япония купит за $146 млн остров для военных учений США

Правительство Японии приняло решение выкупить из частной собственности необитаемый остров у юго-западного побережья за $146 млн для военных учений США. Об этом сказал генеральный секретарь кабинета министров страны Йосихидэ Суга, сообщает Интерфакс 2 декабря.

Отмечается, что договоренность о покупке острова Магэсима в префектуре Кагосима, достигнута в минувшую пятницу, 29 ноября, "после обсуждений между министерством обороны и застройщиком, которому принадлежит значительная часть острова". Объект для военных учений США будет построен на острове "в ближайшее время", сообщил генеральный секретарь правительства.

Некоторые жители, которые живут на островах близ Магэсимы, выразили обеспокоенность в связи с тем, что объект может издавать слишком много шума.

В настоящее время тренировки ВВС США проходят на острове Иводзима в 1,2 тыс. км от Токио. Вашингтон потребовал изменить место учений в связи с тем, что Иводзима находится слишком далеко от военной базы США в городе Ивакуни префектуры Ямагути.

Напомним, ежегодно Япония платит США $2 млрд за пребывание на территории страны 54 тысяч американских военнослужащих. В эту цену входит функционирование американской базы на острове Окинава, а также обслуживание кораблей Седьмого флота. Президент США Дональд Трамп посчитал эту сумму недостаточной, и хочет, чтобы японцы выплачивали Вашингтону $8 млрд в год.

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Источник: korrespondent.net