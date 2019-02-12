Россия сознательно отказалась выдать Цемаха – прокуратура Нидерландов

Российские власти сознательно позволили Владимиру Цемаху, подозреваемому в причастности к катастрофе самолета MH17 на Донбассе, уехать из страны, чтобы не выдавать его Нидерландам. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Нидерландов, обнародованном в понедельник, 2 декабря.

"Россия сознательно позволила Цемаху покинуть территорию страны и тем самым отказалась выполнять голландскую просьбу. В то же время РФ была обязана сделать это в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче", – говорится в сообщении.

Прокуратура проинформировала о своем выводе как российскую сторону, так и родственников жертв катастрофы.

Впрочем, как отметили в надзорном ведомстве, ситуация вокруг Цемаха не повлияет на судебный процесс вокруг катастрофы MH17, который должен начаться 9 марта 2020 года.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. Среди 35 лиц, которые отправились в Москву, был и Цемах. Вскоре он вернулся в "ДНР".

В начале ноября сообщалось, что Цемах выдвинул условие Нидерландам для дачи показаний.

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Источник: korrespondent.net