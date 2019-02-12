Лента RSS
Подписаться на ленту
02 декабря 2019, понедельник, 18:01
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,33
02. 12. 2019

Россия сознательно отказалась выдать Цемаха – прокуратура Нидерландов

Российские власти сознательно позволили Владимиру Цемаху, подозреваемому в причастности к катастрофе самолета MH17 на Донбассе, уехать из страны, чтобы не выдавать его Нидерландам. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Нидерландов, обнародованном в понедельник, 2 декабря.

"Россия сознательно позволила Цемаху покинуть территорию страны и тем самым отказалась выполнять голландскую просьбу. В то же время РФ была обязана сделать это в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче", – говорится в сообщении.

Прокуратура проинформировала о своем выводе как российскую сторону, так и родственников жертв катастрофы.

Впрочем, как отметили в надзорном ведомстве, ситуация вокруг Цемаха не повлияет на судебный процесс вокруг катастрофы MH17, который должен начаться 9 марта 2020 года.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. Среди 35 лиц, которые отправились в Москву, был и Цемах. Вскоре он вернулся в "ДНР".

В начале ноября сообщалось, что Цемах выдвинул условие Нидерландам для дачи показаний.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

"Почему меня постоянно пытаются убить путешественники во времени?! Я же простой художник."
Адольф Гитлер, 1914 г.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.