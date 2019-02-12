Убийство ребенка депутата: полиция нашла оружие

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что найдено оружие, из которого было осуществлено покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, сообщает в понедельник, 2 декабря, РБК-Украина.

По его словам, следователи уже отследили траекторию полета пули и установили дом, из которого проводилась стрельба.

"Сегодня утром были задержаны подозреваемые, в ближайшее время будет собрана доказательная база. Наши специалисты нашли оружие, из которого было совершено убийство. В ближайшее время будет следственный эксперимент", - отметил Клименко.

Он также отметил, что обвинение будет просить содержание под стражей для задержанных.

"Мы пообщались с свидетелями, сняли видео с камер. Благодаря видеонаблюдению удалось преступление раскрыть более быстро", - добавил Клименко.

В то же время начальник полиции Киева Андрей Крищенко отметил, что стрельба велась из карабина калибром 7,62. Он также подчеркнул, что никто кроме погибшего ребенка не пострадал.

Ранее сообщалось, что опубликованы подробности убийства ребенка депутата Вячеслава Соболева.

Напомним, вечером 1 декабря в центре Киева в результате обстрела автомобиля Range Rover погиб трехлетний ребенок. За рулем авто находился его отец, депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев.

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Источник: korrespondent.net