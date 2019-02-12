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02. 12. 2019

В Украине создали запас сыворотки против дифтерии

Министерство здравоохранения в ноябре получило 250 флаконов противодифтерийной сыворотки в качестве гуманитарной помощи. В Украине создан централизованный запас этого лекарства, сообщает пресс-служба Минздрава в понедельник, 2 декабря.

"По состоянию на 29 ноября создан централизованный запас сыворотки. Это позволит оперативно предоставлять необходимое количество доз для лечения в случае надобности. Дополнительно сыворотка будет распределена и доставлена в регионы уже в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Указано, что из полученных в ноябре 250 флаконов противодифтерийного анатоксина 150 предоставлены ПРООН, остальные – посольством Индии в Украине.

В регионах также остается запас сыворотки, который был получен в качестве гуманитарной помощи в августе 2019 года от ВОЗ.

В Минздраве напомнили, что дифтерийный антитоксин используется исключительно для лечения подтвержденных случаев дифтерии. Количество доз и необходимость введения определяется врачом.

На данное время в Украине есть более 5 млн доз вакцины от дифтерии, которые распределены по всем областям. На протяжении декабря регионы дополнительно получат 75 тыс. доз вакцины для профилактики дифтерии и столбняка адсорбированной (АДС), которая уже доставлена ​​в Украину.

Бесплатно прививки можно сделать, обратившись к педиатру, терапевту или семейному врачу, с которым заключена декларация.

Ранее сообщалось, что Украина получила 200 ампул сыворотки от дифтерии. В Минздраве отмечали, что в некоторых регионах сыворотку применяют в панике в тех случаях, когда это не нужно.

Также стало известно, что по состоянию на конец ноября в Украине было подтверждено 23 диагноза "дифтерия".

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Источник: korrespondent.net
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