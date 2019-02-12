Зеленский записал видео перед встречей в Париже

Президент Владимир Зеленский в своем еженедельном видео-отчете обратился к украинцам накануне нормандской встрече и назвал главные темы переговоров. Соответствующее видео он обнародовал на своей странице в Facebook.

"Эта встреча - это уже победа для нас, потому что это возможность встретиться четырем лидерам. Возможность, которая появилась после трех лет тишины дипломатии ... Это возможность начать реальный диалог для возвращения всех наших людей", - сказал президент.

"Хочется действительно прекратить огонь и эту войну. А также во время этой встречи не только поднять тему, но и решить ее - это возвращение наших территорий", - добавил Зеленский.

Он также попросил украинцев не обращать внимания на тех политиков, которые говорят о "зраде" во время переговоров в Париже.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал темы, которые намерен поднять на саммите нормандской четверки в Париже.

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Источник: korrespondent.net