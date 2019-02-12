Выход областей. Новый скандал между Украиной и РФ

В России снова заговорили о территориальной целостности Украины. Точнее о нарушении этой самой территориальной целостности. “Ряд областей может выйти”, - пугает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

“Очередной русский дурак”, - отвечает ему министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Корреспондент.net разбирался в подробностях конфликта.

С чего все началось

Володин решил высказаться по поводу Украины из-за инцидента на форуме ООН. Украинская делегация сорвала выступление на нем так называемого "представителя крымских татар" Руслана Бальбека из оккупированного Крыма.

Володин отметил, что в Украине "постоянно нарушаются права нацменьшинств", к ним он отнес россиян, венгров и поляков. А также вспомнил об украинском законе о языке, который по мнению россиян также нарушает права национальных меньшинств.

“Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп", - заявил Володин.

Ответ Украины

Официальной реакции МИД Украины на такие слова не было. Вместо этого высказывались отдельные политики в социальных сетях.

Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Россия "в очередной раз пытается разыграть "национальный вопрос" в Украине".

"Заявление - классический набор штампов, предвзятостей и манипуляций, которые Кремль широкомасштабно использует относительно этнонациональных вопросов в Украине… Провокационные формулировки и тон заявления направлены против территориальной целостности Украины и укладываются в логику продолжения гибридной агрессии РФ против нашего государства", - считает Боднар.

Замглавы МИД напомнил, что российские оккупанты "системно уничтожают украинское и крымскотатарское образование на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Автономной Республике Крым".

"За почти 6 лет оккупации в 76 (!) раз уменьшилось количество учеников в Крыму, которые учились на украинском языке: с 13 тыс. учеников осталось всего лишь 172. Вместе с прекращением деятельности системы культурных институтов ... политика России в Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей является прямой дискриминацией относительно украинской и крымскотатарской общин на этих территориях", - подчеркнул Боднар.

Он призвал правоохранительные органы Украины "изучить указанные высказывания российского чиновника на предмет нарушения законодательства Украины".

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в ответ на слова Володина разместил в своем Twitter карту расселения украинцев.

Володін погрожує виходом областей із складу України. Вимушений його засмутити: ніхто нікуди не вийде. Натомість, готові прийняти пару областей РФ. Для відновлення історичної справедливості, демократичного управління, запровадження європейських стандартів життя🙂 pic.twitter.com/LmsSePmR3G — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 1 грудня 2019 р.

“Готовы принять пару областей РФ. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни", - отметил вице-премьер.

Но жестче всех выступил министр внутренних дел Арсен Аваков: "Очередной русский дурак прислал новые стекла для розовых очков сторонникам дружбы с Россией… От себя - господину Володину – говорите чаще! Это помогает нам, Украинцам, лучше понимать истинные устремления "русского мира".

При этом министр обратился и к сторонникам восстановления отношений с Россией:

“Сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии, дешевого газа со скидкой и прочим твердящим "мы один народ" - перечитывайте володиных.. а если не доходит сразу, то знайте, что есть многие - такие, как я. До ваших послуг - російськомовний український націоналіст Арсен".

Зачем все это было?

По мнению украинских экспертов, выступление Володина – это не просто экспромт, а продуманный действия РФ в преддверии встречи Нормандской четверки в Париже.

“Сказано это все было как раз на пике подготовки к Парижскому саммиту в Нормандском формате. И не спроста… имеем четкие признаки наличия политической воли в Москве, в случае отсутствия необходимого россиянам «прогресса» в Париже, идти на очередное, вероятно в разы более масштабнее, по сравнению с 2014 годом и февралем 2015 года, обострения”, - считает дипломат Вадим Трюхан.

Схожего мнения и эксперт Украинского института будущего Игорь Попов:

“Заявление Володина о возможном выходе нескольких областей из состава Украины - это засветка «плана Б» российской делегации перед парижскими переговорами. То есть по факту ультиматум. Апгрейд проекта «Новороссия». Чем будем противодействовать? Постановочным совещанием на Банковой?”.

Источник: korrespondent.net