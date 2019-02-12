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02. 12. 2019

Зеленский анонсировал резкое снижение тарифов

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал снижение тарифов на тепло на почти 50%. Об этом глава государства сообщил в видеообращении.

По его словам, Кабмин уже работает над тем, чтобы этой зимой были снижены платежки за отопление. При этом новые цифры в платежках, по словам президента, украинцы смогут увидеть в период  отопительного сезона 2020-2021.

"Также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой снизить тарифы на тепло почти наполовину. Это будет отдельная программа, мы готовим информацию, какие готовятся этапы, какие средства будут выделены", - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел совещание по снижению тарифов. Правительство предлагает президенту внести законопроект, который должен снизить тарифы на отопление.

Напомним, на днях Кабмин принял решение о фиксированной цене на газ. Украинцы могут подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ". Она гарантирует, что цены на газ в платежках будут на уровне 8 гривен за кубометр в течение отопительного периода.

В то же время, СМИ сообщали, что с нового года цены на газ для населения могут подскочить до 12,9 тысяч гривен за тысячу кубометров. 

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Источник: korrespondent.net
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