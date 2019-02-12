В Запорожской области пьяный коп сбил женщину-инвалида

Государственное бюро расследований (ГБР) направило в суд обвинительный акт в отношении полицейского сектора реагирования патрульной полиции Каменско-Днепровского отделения полиции Энергодарского отдела полиции в Запорожской области, который сбил женщину с инвалидностью на пешеходном переходе. Об этом накануне сообщило ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что полицейский, управляя автомобилем марки Daewoo в нетрезвом состоянии, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести. Потерпевшая женщина является инвалидом детства и пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

Уголовное дело было возбуждено по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 УК Украины). В случае доказательства вины, правоохранителю грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ранее во Львовской области пьяный следователь Нацполиции устроил смертельное ДТП. Правоохранитель за рулем автомобиля Daewoo превысил скорость и наехал на бетонное ограждение на обочине дороги.

А 9 ноября в Кропивницком сотрудник полиции совершил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина скончался.

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Источник: korrespondent.net