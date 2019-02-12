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02. 12. 2019

В Мариуполе полиция разоблачила крупную схему наркоторговцев

 
В Мариуполе разоблачили сеть наркотрафика и изъяли психотропов на 1,5 млн гривен, сообщает в понедельник, 2 декабря, пресс--служба Национальной полиции.
 
Отмечается, что правоохранители установили 11 человек в возрасте от 35 до 62 лет, которые сбывали наркотики, прекурсоры и психотропы на территории Мариуполя.
 
Инициатор создал систему сбыта наркотиков, которая состояла из нескольких дилерских уровней. Часть наркотиков шла на временно оккупированную территорию, где у организатора существовала еще одна своя дилерская сеть. Место проведения "сделки" постоянно меняли, для связи использовали свой шифр.
 
Полицейские одновременно провели 15 обысков, в ходе которых изъяли шесть видов запрещенных веществ. Стоимость наркотиков по ценам "черного" рынка составляет 1,5 млн гривен. У лидера группы обнаружили также пистолеты, патроны и противотанковую гранату.
 
Сейчас семь участников группировки задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
Ранее сообщалось, что гражданин Германии в пункте пропуска Лужники пытался пересечь границу на выезд из Украины со скрытыми наркотиками.
 
Напомним, накануне в Запорожье задержали священника с наркотиками.

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Источник: korrespondent.net
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