Полтысячи чиновников таможни лишатся своих должностей

После старта работы новой таможни будут уволены более 500 наиболее одиозных ее работников, заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов, сообщает UA: Украинское радио.

"Сейчас с уже официальным запуском новой Гостаможслужбы более 500 наиболее одиозных сотрудников таможне не будут переведены в новую структуру и будут уволены", - сказал чиновник.

По его словам, без качественного обновления состава ведомства коррупция будет продолжаться.

"Сокращение структур конечно даст определенную экономию на издержках. Конечно, она поможет скоординировать и централизовать определенные процессы. Но, что не менее важно, это просто еще и техническое, тактическое решение чтобы обновить руководящий состав.

Потому что я совершенно не верю людям, которые 20 лет создавали ту систему, которая явно не удовлетворяет ни нас как налогоплательщиков, ни политиков", - пояснил он.

Поэтому, обновления кадров, по мнению главы таможни, это очень важная составляющая реформы.

"Без освобождения как минимум полтысячи старых кадров, запятнавших себя, двигаться вперед, это честно говоря, имитация реформы. Имитировать реформу я точно не буду", - подчеркнул Нефедов.

Напомним. высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю начальника Киевской городской таможни ГФС Сергею Тупальскому в виде ночного домашнего ареста.

Ранее замглавы Киевской городской таможни заявил об обыске. Обыски идут у Сергея Тупальского и других сотрудников Государственной фискальной службы.

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Источник: korrespondent.net