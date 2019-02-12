Жесткое падение людей из карусели сняли на видео

На ярмарке в Таиланде люди упали с движущегося аттракциона. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел на ярмарочной площади в тайском городе Лопбури. Посетители снимали на видео, как их дети и друзья катаются на карусели-гондоле. В какой-то момент на видео заметно, что железная перегородка, защищающая людей от падения сломалась.

Люди начали выпадать на полном ходу из аттракциона. Пока работник остановил карусель, шесть человек сорвалось и упало на землю. Среди пострадавших есть дети. Согласно информации издания, обошлось без жертв, один из посетителей ярмарки сломал ногу.

После инцидента аттракцион закрыли. Полиция начала расследование несчастного случая.

Ранее сообщалось, что в Мехико на американских горках погибли два человека. Также Корреспондент писал о том, что кабина аттракциона оборвалась в Одессе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net