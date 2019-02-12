Пойманная на взятке топ-чиновница ОП проиграла апелляцию

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения для директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светланы Кондзели, сообщает пресс-служба суда в понедельник, 2 декабря.

"По результатам рассмотрения апелляционной жалобы суд оставил в силе решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда, которым к подозреваемой применена мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать жилье круглосуточно", - говорится в сообщении.

Напомним, НАБУ задержало чиновницу из Офиса президента Светлану Кондзелю по подозрении 150 тысяч долларов взятки. По данным бюро, она просила эти деньги за назначение на пост заместителя председателя правления Нафтогаза и заявляла, что решает любую проблему через связи в ОП.

В свою очередь, Виктория Лесничая и еще один сообщник - Николай Пасальский - убеждали свидетеля во влиятельности чиновницы из ОП Кондзели и договаривались о траншах взятки.

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Источник: korrespondent.net