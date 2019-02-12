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02. 12. 2019

Пьяный крымчанин протащил полицейского на капоте

 
В аннексированном Крыму нетрезвый мужчина прокатил на капоте капитана подконтрольной российским властям местной полиции, говорится в сообщении пресс-службы т.наз. МВД полуострова.
 
Как выяснилось, во время дежурства в поселке Октябрьское участковый заметил автомобиль, который ехал неровно. Когда иномарка остановилась на перекрестке, "полицейский" подошел к водителю и потребовал предъявить документы. В ответ на это пьяный водитель обматерил своего собеседника, а потом резко нажал на педаль акселератора. 
 
"Полицейский" оказался на капоте автомобиля, который ехал с большой скоростью, виляя из стороны в сторону. В конце концов пьяного водителя удалось остановить.
 
 
Еще выяснилось, что ранее водителя уже лишали права управления автомобилем.
 
Ранее в Днепре водитель протащил полицейского по дороге.
 
Еще ранее в Киеве таксист зажал в окне руку копа и протащил его несколько метров.

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Источник: korrespondent.net
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