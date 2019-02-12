"Мы не нищие". Интервью Зеленского западным СМИ

Накануне переговоров в Нормандском формате президент Украины Владимир Зеленский пообщался с западной прессой. Текст разговора вышел в американском TIME, немецком Der Spiegel, польской Gazeta Wyborcza и французской Le Monde.

Корреспондент.net собрал главные тезисы украинского президента.

Настроения на Донбассе

"Распространяется опрос о том, что большинство людей хотят жить в России. Это неправда. Я верю и знаю, что есть люди, которые за Украину. Затем есть те, кто "потерялся". И наконец, есть те, кто за Россию. Те, кто за Россию, могут переехать, Россия сейчас раздает нелегальные российские паспорта. Каждый человек имеет право выбирать, где хочет жить. Но сказать, что на территории Украины я гражданин России и это моя земля, – я считаю, что это неправильно и несправедливо. Это не работает. Что касается "потерявшихся": если у кого-то есть украинский паспорт, а затем он дополнительно получает российский паспорт и получает социальную поддержку как отсюда, так и оттуда, то он заблудился. Я не имею морального права "фукать". Мы должны вернуть этих людей, чтобы бороться за них. Но я бы не боролся за людей, которые считают себя чисто русскими".

Выборы на Донбассе

"Выборы проходят по украинскому законодательству. И украинский закон исключает присутствие боевиков. Все украинские партии должны иметь доступ, наблюдатели, журналисты, ОБСЕ, Центральная избирательная комиссия. Если есть вооруженные группировки, ни одна партия не пойдет туда".

Зеленский подчеркнул, что позиция украинцев – сначала граница, потом выборы, но это не Минские соглашения: "К сожалению, у нас там есть противоречие. И, конечно, надо решить это".

Война

"В любом случае я не начну войну на Донбассе", - заявил Зеленский. По его словам, "есть много горячих голов", призывающих "отвоевать" Донбасс, не думая о цене.

Президент Украины говорит, что не станет посылать людей на смерть, так как могут погибнуть сотни тысяч, а затем может начаться тотальная война в Украине, а затем и по всей Европе.

Путин

На вопрос доверяет ли он Путину, Зеленский ответил: "Я никому не доверяю. Говорю вам честно".

“В школе мне нравилась математика, там было все понятно. Ты решаешь уравнение с одним или несколькими неизвестными. А здесь все неизвестно, включая политиков в нашей стране. Я пришел из бизнеса и считаю, что тут речь не идет о доверии. У каждого свой интерес”.

США

Отвечая на вопрос об отношениях с США на фоне скандала с возможным импичментом Дональда Трампа, Зеленский отметил, что два президента не вели разговор с позиции "услуга за услугу". Но отметил, что блокирование военной помощи не укладывается в концепцию стратегического союзничества.

"Не хочу, чтобы мы выглядели нищими. Но вы должны понять - у нас война. Если вы наш стратегический партнер, вы не можете взять и что-то заблокировать. Думаю, это о справедливости. Это не о"услуга за услугу””.

Газ

“Северный поток-2 значительно ослабил наши позиции на переговорах. Хотя наши европейские партнеры утверждают, что это лишь экономический проект, я позволю себе не согласиться. Однако если нам удастся заключить новый договор о транзите на срок до десяти лет — и европейцы нам помогут, а Россия не воспротивится — это вернет к жизни данный аргумент о “неполитическом” проекте. Пока же это безосновательное утверждение”.

Политические оппоненты

"Они как политики умерли, а как люди и не рождались, а не обращайте внимания на их фейковые заявления… Эти политики не имеют никакой возможности прекратить эту войну, у них нет никакого политического рейтинга, они все это потеряли в течение 30-летней коррупционной деятельности".

Источник: korrespondent.net