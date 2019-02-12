Женщина провела в пустыне две недели без провизии

Полиция Австралии нашла живой местную жительницу, пропавшую две недели назад в пустыне. Об этом сообщает издание ABC.

Жительница Австралии Тамра МакБи-Райли вместе с двумя своими друзьями Клэр Хокридж и Фу Тран отправились в путешествие по континенту две недели назад. В самом начале пути машина туристов застряла в русле реки Финк.

Австралийцы безуспешно пытались высвободить транспорт на протяжении трех дней. Затем они решили пойти пешком на поиски людей. Туристы оставили на машине записку с предполагаемыми координатами своего маршрута.

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Воды у австралийцев не было, а из еды осталась пачка печенья. Благодаря записке полиция и нашла МакБи-Райли. Ее доставили в больницу с обезвоживанием и сильными солнечными ожогами. Клэр Хокридж и Фу Тран числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что полуголый мужчина четыре дня выживал среди крокодилов. Также Корреспондент писал о том, что британка показала последствия шоу на выживание.

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Источник: korrespondent.net