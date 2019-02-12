Лента RSS
Подписаться на ленту
02 декабря 2019, понедельник, 19:29
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,33
02. 12. 2019

Установлен заказчик покушения на Соболева - СМИ

Полиция установила заказчика убийства депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате покушения на которого погиб его трехлетний сын, сообщает УП со ссылкой на источник.

По информации собеседника издания, правоохранители "вышли на заказчика убийства и вскоре его возьмут".

Источник добавил, что задержанные подозреваемые в исполнении покушения были участниками Правого сектора.

В частности, замкомандира Украинской добровольческой армии, командир 8-го отдельного батальона Аратта Андрей Гергерт проверяет информацию, были ли задержанные бойцами его батальона.

Ранее в полиции сообщили, что следователи уже отследили траекторию полета пули и установили дом, из которого проводилась стрельба. Исполнителей покушения удалось задержать благодаря видео с камер наблюдения. Ими являются двое молодых людей в возрасте 18 и 19 лет.

Следствие рассматривает несколько версий покушения: семейно-бытовая, финансовая деятельность Соболева и его прежняя, а также нынешняя профессиональная деятельность. При этом основная версия – финансовая деятельность уроженца Енакиево.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

"Почему меня постоянно пытаются убить путешественники во времени?! Я же простой художник."
Адольф Гитлер, 1914 г.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.