В Генпрокуратуре создали спецотдел по Донбассу

Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов заявил о создании Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, передает пресс-служба ГПУ.

По его словам, в прокуратурах Луганской и Донецкой областей создадут соответствующие управления. В Луганской области в этом направлении будет работать Константин Караман.

Кроме того, 2 декабря генпрокурор Руслан Рябошапка назначил начальником Департамента Юрия Рудя. До этого Рудь занимал должность начальника управления процессуального руководства по уголовным производствам главной военной прокуратуры.

В Департамент конфликтов планируют передать более 200 уголовных производств. Речь идет о глобальных и резонансных преступлениях, в частности, Иловайске и Дебальцевскую трагедию, сбивание самолета рейса MH17, захват АР Крым, "дело моряков", а также "факты решения и ведения вооруженной агрессии России", системные пытки и убийства пленных украинских военных и гражданского населения.

Департамент будет осуществлять процессуальное руководство и надзор за досудебным расследованием в вышеуказанных процессах, которые расследуются СБУ и Нацполициею.

Ранее был назначен новый прокурор Луганской области. Алексей Ляшенко работает в органах прокуратуры с 2007 года. Ранее он занимал должность военного прокурора Луганского гарнизона объединенных сил.

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Источник: korrespondent.net