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02. 12. 2019

В Китае загорелся высотный жилой дом

В Китае загорелось жилое высотное здание в городе Шэньян (административный центр северо-восточной провинции Ляонин). Об этом сообщает Центральное телевидение Китая в понедельник, 2 декабря.

Отмечается, что огонь стремительно распространяется по внешней обшивке 25-этажного здания на верхние этажи. На землю падают куски теплоизоляционного материала.

На место инцидента прибыли 235 спасателей и около 50 единиц пожарной техники. Они эвакуируют людей из дома и пытаются локализовать пламя.

Информации о причинах пожара и возможных жертвах пока не поступало.

Ранее в провинции Чжэцзян в Китае произошел пожар на фабрике по производству предметов первой необходимости. Тогда погибли 19 человек.

Также сообщалось, что в китайском городе Пиньяо в провинции Шаньси при взрыве на шахте погибли 15 человек. Еще девять горняков получили ранения.

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Источник: korrespondent.net
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