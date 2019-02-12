Суд арестовал участников наркосиндиката под руководством депутата

Суд избрал меру пресечения участникам наркосиндиката под руководством депутата ОТГ в виде содержания под стражей с альтернативой залога, общая сумма которой – более 266 млн гривен. Об этом сообщила пресс-секретарь Департамента стратегических расследований Национальной полиции Наталья Калиновская на своей странице в Facebook в понедельник, 2 декабря.

"Участников синдиката наркоторговцев суд отправил под стражу. Вместе с тем, предоставил им возможность выйти под залог – общая сумма которой более 266 млн гривен", – написала она.

Калиновская уточнила, что организаторам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 207 млн гривен залога, еще 13 участникам – арест с правом внесения 15 млн гривен залога, еще трем – также содержания под стражей, но с суммой залога – 10 млн гривен.

Напомним, 26 ноября в Украине провели масштабную спецоперацию с участием около 500 силовиков по разоблачению синдиката наркоторговцев. Были изъяты наркотики на сумму 25 млн гривен.

Позже стало известно, что одним из подозреваемых в организации наркосиндиката оказался Сергей Феденишин – депутат Лопатинской объединенной территориальной общины Львовской области от партии УКРОП. Его оперативно исключили из рядов этой политической силы.

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Источник: korrespondent.net