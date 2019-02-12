Лента RSS
Подписаться на ленту
02 декабря 2019, понедельник, 20:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,33
02. 12. 2019

Во Львов доставили 13 раненых бойцов из зоны ООС

Во Львовский военный госпиталь самолетом из Харькова доставили 13 бойцов, которые получили ранения и травмы в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сказал представитель информагентства Министерства обороны полковник Александр Поронюк, сообщает Укринформ в понедельник, 2 декабря.

"Во Львов на углубленное лечение и реабилитацию прибыли военным самолетом 13 бойцов, которые получили ранения и травмы в зоне ООС. Первую помощь им оказали фронтовые медики, впоследствии они проходили курс лечения в Харьковском госпитале. Теперь ими займутся львовские врачи", – рассказал Поронюк.

По его словам, шестеро из бойцов имеют огнестрельные ранения. Одного из них направили в реанимационное отделение.

Руководитель Военно-медицинского клинического центра Западного региона Иван Гайда заверил, что учреждение имеет все необходимые препараты и возможности для полноценной помощи бойцам. А если в чем возникнет необходимость, то медики обратятся за помощью к волонтерам и неравнодушным гражданам.

Напомним, за сутки 1 декабря на Донбассе зафиксировали семь вражеских обстрелов. Погибли два бойца ВСУ.

Позже стало известно, что погибшие военные были офицерами спецподразделения СБУ Альфа. Они подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

"Почему меня постоянно пытаются убить путешественники во времени?! Я же простой художник."
Адольф Гитлер, 1914 г.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.