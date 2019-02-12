Судья Емельянов заявляет о непричастности к покушению на депутата

Судья Высшего хозсуда Украины Артур Емельянов прокомментировал предположения СМИ о его причастности к покушению на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний ребенок. В комментарии Українським Новинам он отверг обвинения.

"Заявления и предположения, которые появились в СМИ, в том числе от известных журналистов о якобы моей причастности к этому ужасному событию – не более, чем циничное желание использовать горе человека в своих меркантильных интересах", - заявил Емельянов, выразив соболезнования Соболеву в гибели сына.

Он отметил, что готов дать пояснения следователям Нацполиции.

По словам судьи, распространенная о нем информация – часть кампании по дискредитации с целью давления на правоохранительные органы.

"Речь идет о фейковом похищении предпринимателя Максима Слуцкого и его партнера Владислава Израилита. Меня обвиняли в его организации, я обратился в полицию с заявлением, чтобы эти обвинения были расследованы. Полгода велись следственные действия, и когда пришло время предъявлять подозрения виновным, оказалось, что за этими провокациями стоят высокопоставленные чиновники и бизнесмены из Днепра. Дело "на контроль" забрала себе Генпрокуратура, там его объединили с лживыми обвинениями со стороны Слуцкого и Израилита, а затем расследование прекратилось. Я как никто заинтересован, чтобы дело возобновили, расследование продолжилось, правда стала известна, а виновные были наказаны", - подчеркнул Емельянов.

Ранее в полиции сообщили, что следователи уже отследили траекторию полета пули и установили дом, из которого проводилась стрельба. Исполнителей покушения удалось задержать благодаря видео с камер наблюдения. Ими являются двое молодых людей в возрасте 18 и 19 лет.

Следствие рассматривает несколько версий покушения: семейно-бытовая, финансовая деятельность Соболева и его прежняя, а также нынешняя профессиональная деятельность. При этом основная версия – финансовая деятельность уроженца Енакиево.

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Источник: korrespondent.net