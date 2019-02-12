Без лайков, но с сосками. Как улучшить соцсети

Социальные сети стали слишком злыми, такое мнение можно услышать довольно часто.

Поначалу соцсети собирались сделать мир более открытым и сплоченным. Со временем же общение переросло в политические дискуссии среди анонимов, часто более гневные и менее цивилизованные, чем в реальной жизни. В сети распространяются все более экстремальные мировоззрения, процветают кампании по дезинформации, идеологии насилия привлекают все больше новых последователей, пишут психолог из Нью-Йоркского университета Стерн Джонатан Хайд и специалист по этике технологий Тобиас Роуз-Стоквелл в специальной статье для The Atlantic.

И что же со всем этим делать?

В чем проблема

Исследователи из Нью-Йоркского университета изучили полмиллиона твитов и пришли к выводу, что каждое эмоциональное слово в твите увеличивает его вирусность в среднем на 20%. Другое исследование Pew Research Center показало, что посты в Facebook, выражающие «возмущенное несогласие», получили почти вдвое больше откликов, включая лайки и шеры, чем другие типы контента.

Йельский психолог Молли Крокетт пришла к выводу, что в реальности мы далеко не всегда присоединяемся к «возмущенной толпе», потому что у нас есть время подумать, остыть и даже посочувствовать человеку, которого публично осуждают. Но эти сдерживающие факторы ослабевают, когда мы не видим человека вживую и когда нас много раз в течение дня призывают «лайкнуть» осуждение.

Другими словами, соцсети превращают многих политически активных граждан в подстрекателей, которые соревнуются в создании самых провокационных постов и изображений.

Что можно сделать

Хайд и Роуз-Стоквелл предлагают скрывать функции лайков и шеров для некоторых типов контента, чтобы пользователи соцсетей не превращались в объекты постоянных публичных конкурсов популярности.

Также среди предложений - уменьшить охват непроверенных аккаунтов для борьбы с троллями. То есть ввести практику базовой проверки личности.

Сократить степень заражения некачественной информацией. Для этого можно разработать алгоритм искусственного интеллекта. Он будет реагировать на контент, ранее отмеченный как «токсичный», и дополнительно спрашивать у пользователя, действительно ли он хочет его опубликовать.

Лайкам бой

И эти предложения по реформированию соцсетей уже начали внедрять в жизнь. В частности, Instagram распространил на весь мир тестирование функции, скрывающей счетчик лайков под чужими постами.

Изначально такую функцию тестировали только в семи странах, Instagram заявил, что тестовое скрытие счетчика лайков принесло положительные отзывы.

При этом соцсеть отметила, что понимает важность счетчика лайков для некоторых пользователей и работает над новыми функциями, которые позволят «показать ценность» того или иного аккаунта.

Соцсеть заявила, что хочет, чтобы пользователи сфокусировались на фотографиях и видео, которые они публикуют, а не на количестве лайков под ними.

В августе тестировать скрытие счетчика лайков начала соцсеть ВКонтакте. В сентябре такое же тестирование запустил Facebook (пока только в Австралии).

Война за соски

С другой стороны, пользователи давят на Facebook и Instagram, требуя отменит запрет на публикацию постов с женскими сосками. При этом на мужские соски запрет не распространяется.

В то же время можно постить рубцы после операций или как женщина кормит грудью. Instagram объясняет, что такие посты повышают грамотность пользователей. Такой же политики придерживается и компания Facebook, которой принадлежит Instagram.

Но именно соски вызывают ожесточенный спор среди пользователей. Художники и фотографы называют запрет «цензурой в искусстве». Они прикрывают соски краской, волосами, лепестками цветов, бокалами, жевательной резинкой, сумочками и даже шпателями.

По хэштегу #FreeTheNipple (свободу соскам) в соцсети можно найти сотни фотографий с женскими сосками. Instagram отслеживает такие посты и удаляет их.

Переглянути цей допис в Instagram #rp @bbcnews "I just realised I never saw a photo of a female muscle system." 🤯 Have you ever seen what milk ducts look like? This photo has got a lot of people talking about why it isn't common knowledge. The flower-like glands are divided into segments leading to the nipple – and both women's and men's reactions to seeing them for the first time have definitely been, well, mixed. Tap the link in our bio to see what people have been saying about this revelation. 📷: lemonadead on Twitter Допис, поширений Free The Nipple (@freethenipple) 27 Кві 2019 р. о 7:43 PDT

Кампанию в защиту женских сосков в Instagram поддерживали многие знаменитости, такие как Рианна и Майли Сайрус, но пока все безуспешно.

Переглянути цей допис в Instagram This country is freeing the nipple for a good cause Допис, поширений Free The Nipple (@freethenipple) 6 Січ 2019 р. о 9:16 PST

Жизнь онлайн

У пятнадцатилетнего Роуэна Винча был аккаунт с более миллионом подписчиков в Instagram и он зарабатывал до 10 тысяч долларов в месяц. Но однажды социальная сеть заблокировала его страницу, эта история привлекла The New York Times.

«Многие мои друзья считают, что я впал в депрессию, и я думаю, что так оно и есть, — говорит Роуэн через три месяца после закрытия его Instagram-аккаунта. — Я не уверен в том, как я выгляжу или общаюсь. Я общаюсь гораздо меньше, чем раньше».

Мать Роуэна говорит, что «со здоровьем (ее сына) что-то не то». Сейчас родители пытаются привлечь сына к жизни оффлайн, например, чтобы он подрабатывал в соседней лавке по продаже хот-догов. Мать не одобряла увлечение Роуэна — однажды дошло до того, что со злости выбросила телефон из окна автомобиля.

Но каждый раз, когда она забирала у сына смартфон, ей начинали писать его подписчики. «Я получала сообщения от детей со словами: "Вы не можете не разрешать ему быть онлайн, это из-за него я не покончил с собой на прошлой неделе, он дает мне возможность смеяться каждый день"», — вспоминает мать Роуэна.

Сегодня парень продолжает жить онлайн. У него осталось две страницы в Instagram с более 120 и около 200 тысячами подписчиков соответственно. За его личной страницей следит около 60 тыс. человек. А с недавних пор он начал пробовать силы в YouTube — так он пытается вернуть свой онлайн-авторитет.

Источник: korrespondent.net