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02. 12. 2019

В Украине изъяли крупную партию японского антиквариата

Служба безопасности Украины обнаружила контрабандный ввоз исторических и культурных ценностей из Восточной Азии. Партию антикариата оценили в $300 тысяч, сообщает пресс-служба СБУ в понедельник, 2 декабря.

"На пост Восточный Киевской городской таможни ГФС прибыли три контейнера с товарами из Японии. Заказчик груза – иностранец, длительное время проживающий в Украине. Мужчина задекларировал якобы ввоз бытовых товаров и спортивного инвентаря", – говорится в сообщении.

При осмотре груза правоохранители обнаружили, что часть вещей не соответствует заявлению таможенной декларации. Эксперты подтвердили, что в контейнерах находятся антикварные предметы интерьера в восточном стиле. Это старинное холодное оружие, предметы быта и мебель. Некоторые из экспонатов датированы ХVIII-XIX веком и высоко ценятся среди коллекционеров.

Все обнаруженные предметы изъяты и переданы для проведения дальнейших экспертиз. По факту контрабанды культурных ценностей возбуждено уголовное дело.

Cмотрите фотогалерею: В Украине изъяли крупную партию японского антиквариата

Ранее СБУ в аэропорту Борисполь задержала шесть мужчин за попытку контрабанды в Россию комплектующих для военных самолетов – Су-27 и ТУ-22. Заказчиками поставок были граждане РФ.

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Источник: korrespondent.net
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