Лента RSS
Подписаться на ленту
02 декабря 2019, понедельник, 22:22
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,33
02. 12. 2019

Пограничники выявили 13 точек накопления контрафактных сигарет

Пограничники обнаружили 13 точек накопления подакцизных товаров – сигарет. Об этом сообщает Госпогранслужба в понедельник, 2 декабря.

Отмечается, что обыски проводились в городах Чернигов и Городня. Было обнаружено и изъято 121 ящик сигарет. Табачные изделия поступали к организаторам из разных регионов Украины отправлениями курьерских служб, а также мелкими партиями из других стран через пункты пропуска в пределах разрешенных для физических лиц норм.

"Большинство изъятого – контрафактные табачные изделия, изготовленные на территории Украины. Места и мощности производства устанавливаются. Сигареты с признаками подделок будут направлены на соответствующие экспертизы", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: Пограничники выявили 13 точек накопления контрафактных сигарет

Ранее в Черновицкой области обнаружили сигареты в грузе деревянного угля. В партии оказалось почти 63 тысячи пачек. Сигареты оценили в 2,7 млн гривен.

А в Одесской области СБУ изъяла контрабандные сигареты на 50 млн гривен. Правоохранители обнаружили около семи тысяч коробов сигарет без марок акцизного налога и без соответствующих документов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

"Почему меня постоянно пытаются убить путешественники во времени?! Я же простой художник."
Адольф Гитлер, 1914 г.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.