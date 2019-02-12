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02. 12. 2019

САП открыла дело против Юзика из Квартала

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело из-за публикации разговоров нардепа от Слуги народа Юрия Корявченкова с полицией Кривого Рога. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на информацию Генпрокуратуры.

Сообщается, что дело открыли по признакам предложения или обещания неправомерной выгоды должностному лицу.

"По результатам обработки сообщений средств массовой информации прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры зарегистрировано уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием народными депутатами Украины и другими лицами по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины", - говорится в ответе ГПУ на запрос Судебного репортера.

Также сообщается, что расследование поручили НАБУ, а само обращение было оформлено в виде заявления о преступлении и касалось публикации записей нардепом Антоном Поляковым. На записи нардеп Корявченков в беседе с руководством полиции Кривого Рога обсуждает местных политиков Юрия Вилкула и Константина Глебова.

Ранее сообщалось, что опубликован разговор "слуги народа" с полицией Кривого Рога. Нардеп Антон Поляков опубликовал запись разговора Корявченкова и других "слуг народа" с руководством полиции Днепропетровской области.

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Источник: korrespondent.net
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