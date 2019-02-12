Под Киевом осквернили могилу Героя Украины

В городе Вышгород неизвестные осквернили могилу Героя Украины – участника Евромайдана. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области в понедельник, 2 декабря.

Отмечается, что это могила волонтера Евромайдана, который погиб 20 февраля 2014 года от пули снайпера.

Активист Евромайдана получил посмертно звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда – за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, служение украинскому народу.

"Полиция начала розыскные мероприятия, чтобы установить личности причастных злоумышленников и привлечь их к ответственности", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего (ст.297 УК Украины). Вандалам грозит от трех до пяти лет заключения. Продолжаются следственные действия.

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Источник: korrespondent.net