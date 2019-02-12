От торговли людьми за три года пострадали 49 тысяч украинцев

Всего с 1991 года более 260 тысяч украинцев пострадали от торговли людьми. При этом за последние три года от торговли людьми пострадали 49 тысяч жителей Украины. Об этом говорится в исследовании Международной организации по миграции Украины.

Так, 94% украинцев, пострадавших от торговли людьми, это люди, которые подверглись трудовой эксплуатации. 65% из них пострадали от эксплуатации в России.

13% украинцев готовы согласиться по крайней мере на одно рискованное предложение о работе за границей, что может привести к попаданию в ситуацию торговли людьми. По сравнению с исследованием в 2017 году это количество уменьшилось на 8%.

По данным МОМ, на момент опроса за рубежом работали 151 тыс. граждан Украины. Наиболее привлекательными странами для трудовой миграции для украинцев являются Германия, где хотели бы работать 43% опрошенных, Польша (35%), Чехия (23%), Италия (19%) и Канада (10%).

В России и США хотели бы работать по 9% опрошенных. По сравнению с 2017 годом выросла привлекательность Германии и Чехии, одновременно снизилась привлекательность РФ. 11% украинцев готовы работать без официального трудоустройства, 5% готовы работать в закрытых помещениях, без возможности покинуть рабочее место и 1% не прочь работать на нелегальном предприятии.

Исследование проводила компания Info Sapiens по заказу Международной организации по миграции Украины методом личного интервью в июне-августе 2019 года. Опросили 2 тыс. респондентов старше 16 лет.

Ранее в аэропорту Борисполь задержали торговца людьми из Азербайджана. Он пытался переправить четырех девушек в Дубай.

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Источник: korrespondent.net