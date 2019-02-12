На Волыне в лесничестве убили семь ланей

На Волыни в вольере лесничества неизвестные застрелили семь самок ланей, сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

В понедельник, 2 декабря, после 13:00 в полицию поступило сообщение о том, что в ночь на 2 декабря неизвестные застрелили семерых самок ланей в вольере Воротновского лесничества в Луцком районе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория полиции. Отмечается, что погибших животных лесники обнаружили сегодня утром, когда приехали их кормить.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили сотрудников лесничества. С целью установления времени и причин гибели животных, их тела направят на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Предварительно следователи квалифицируют это происшествие по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 248 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконной охоте. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 1,7 тыс. грн до 3,4 тыс. грн или общественных работ на срок от 160 до 200 часов, или ограничения свободы на срок до трех лет, с конфискацией орудий и средств охоты и всего добытого.

Ранее в Виннице судили мужчину, который выбросил свою кошку из окна и добил ее во дворе при детях.

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Источник: korrespondent.net