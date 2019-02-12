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02. 12. 2019

Украина вручила ноту протеста послу Венгрии

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии Иштвана Ийдярто и вручило ему ноту протеста, сообщает пресс-служба МИД в понедельник, 2 декабря.

Дипломата вызвали из-за его заявлений относительно автономии венгерского национального меньшинства в Украине и блокировки венгерской стороной деятельности Комиссии Украина - НАТО. 

"В ходе беседы было дополнительно отмечено, что Закон Украины "Об образовании" не нарушает прав украинцев венгерского происхождения, а наоборот дает им возможности лучшей самореализации в Украине, что сейчас было подтверждено Венецианской комиссией", - добавили в МИД.

Напомним, заместитель главы Закарпатского облсовета Йосип Барто заявил о необходимости создания в регионе Венгерского района с центром в Берегово.
 
Посол: У венгров Закарпатья нет предпосылок для сепаратизма

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Источник: korrespondent.net
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