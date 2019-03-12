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03. 12. 2019

Из-за конфликта на Донбассе пострадали почти полмиллиона детей

На Донбассе 430 тысяч детей продолжают сталкиваться с серьезными рисками для их физического здоровья и психологического благополучия. Об этом сообщает сайт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

В заявлении отмечается, что недопустимо, чтобы дети в восточной Украине продолжали ходить в школы с пулевыми отверстиями и бомбоубежищами, и жить в кварталах, которые периодически подвергаются обстрелам и завалены наземными минами.

"Политическое решение давно назрело. Мы призываем все стороны конфликта прекратить боевые действия на востоке Украины", - говорится в сообщении.

В ООН отмечают, что 172 ребенка были ранены или убиты с начала войны на Донбассе. "Только в этом году было зарегистрировано 36 нападений на школы, в том числе одна школа была повреждена 15 раз. С начала конфликта было повреждено или разрушено более 750 учебных заведений", - говорится в сообщении.

Ранее в ЮНИСЕФ заявили о резком росте обстрелов школ на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net
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