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03. 12. 2019

За "короля контрабанды" внесли 70 миллионов гривен залога - СМИ

В понедельник, 2 декабря, "король контрабанды" из Одессы Вадим Альперин, которого подозревают в махинациях на таможне, внес 70 млн грн залога и вышел из СИЗО. Об этом сообщает сайт Слово і діло.

Информацию также подтвердил в своем Telegram-канале бывший народный депутат Игорь Мосийчук. Альперин провел в следственном изоляторе 3 дня.

Под залог в размере 18 млн грн вышел на свободу также задержанный Олег Себов, которого называют "правой рукой" Альперина.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский призвал всех подключиться и помочь правоохранителям найти одного из "крестных отцов контрабанды" в Украине Вадима Альперина. "С меня лично - ценный подарок тому, кто лучше поможет состояться долгожданной встрече контрабандиста с законом", - написал Зеленский.

Затем адвокат Альперина заявил, что бизнесмен не скрывается и лично придет к прокурору.На следующий день НАБУ задержало Альперина, когда он явился в САП.

Еще через два дня его арестовали с залогом в 70 миллионов гривен.

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Источник: korrespondent.net
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