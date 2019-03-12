В горные районы Закарпатья направили спецназ и вертолет Нацгвардии

Мобильный резерв Национальной гвардии Украины приступил к патрулированию в Виноградовском районе Закарпатской области. Такие меры приняты с целью повышения уровня безопасности отдыхающих во время зимнего курортного сезона, оказания помощи Национальной полиции Украины в борьбе с преступностью, информирует пресс-служба МВД.

"Нацгвардейцы горно-патрульной роты будут следить за общественным порядком как в самом городе, так и в горной местности Виноградовского района днем и ночью", - говорится в сообщении.

С целью быстрого реагирования или в случае осложнения оперативной обстановки в состав мобильного резерва привлечены спецназовцы и вертолет Нацгвардии.

Для выполнения задач по охране общественного порядка в труднодоступных горных районах военные патрули будут использовать квадроциклы, снегоходы, лыжи и горное снаряжение. Также на вооружении у нацгвардейцев есть тепловизоры и приборы ночного видения.

В общем, к службе по охране общественного порядка в Виноградовском районе Закарпатской области привлечены около 60 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Прийшла зима, а значить для бійців гірсько-патрульної роти Нацгвардії з'явилася відповідальна робота - патрулювання гірських районів Закарпаття ❄️❄️



Для виконання завдань патрулі використовуватимуть квадроцикли, снігоходи, лижі та гірське спорядження.



https://t.co/dEhmH0lTNS pic.twitter.com/csB7uk9cVI — МВС України (@MVS_UA) 2 декабря 2019 г.

Ранее в Закарпатской области Служба безопасности Украины задержала группировку, члены которой систематически вымогали у бизнесменов деньги.

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Источник: korrespondent.net