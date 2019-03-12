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03. 12. 2019

Зеленский внес в ВР законопроект о "ворах в законе"

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду проект закона, предусматривающего уголовную ответственность за создание преступных сообществ и пребывание в статусе "вора в законе".

Законопроект был размещен 2 декабря на сайте парламента и направлен на рассмотрение комитета по правоохранительной деятельности с пометкой "определен президентом как неотложный".

В пояснительной записке к проекту предлагается дополнить статью 28 Уголовного кодекса Украины "Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией". В законопроекте дается определение преступного сообщества как стойкого иерархического объединения пяти и более лиц, в котором участвует "вор в законе".

Уголовным преступлением будет считаться создание преступного сообщества и пребывание в статусе "вор в законе", обращение к участникам преступных сообществ с просьбой совершить преступление, организация и проведение сходки участников преступных сообществ.

В пояснительной записке в качестве образца для украинской законодательной инициативы называется опыт Грузии, где в 2005 году были приняты поправки в Уголовный кодекс, предусматривавшие уголовное наказание за пребывание в статусе "вора в законе".

В записке также упоминается принятый в Италии в 1982 году закон, вводивший уголовное наказание за участие в преступной ассоциации мафиозного типа.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области задержали "вора в законе".

Полиция задержала трех "воров в законе" за месяц

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Источник: korrespondent.net
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