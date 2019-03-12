Лента RSS
Подписаться на ленту
03 декабря 2019, вторник, 07:25
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,33
03. 12. 2019

В Канаде столкнулись школьный автобус и автокран

Три человека получили ранения в результате столкновения школьного автобуса и автокрана недалеко от города Смоки-Лейк в Канаде. Об этом сообщил телеканал CBC.

В момент аварии в автобусе находились водитель и 14 учеников начальных и старших классов. Трое детей, в том числе два подростка, в тяжелом состоянии на вертолетах были доставлены в детскую больницу Эдмонтона, который находится в 115 км к северо-востоку от Смоки-Лейк.

Остальные дети и водители транспортных средств не получили значительных травм. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП. Другой информации пока не поступало.

Ранее на севере Чили не мене 15 человек погибли, и еще 21 пострадал в результате падения двухэтажного автобуса в овраг.

В Канаде 40 авто столкнулись на трассе, есть жертва

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

"Почему меня постоянно пытаются убить путешественники во времени?! Я же простой художник."
Адольф Гитлер, 1914 г.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.