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03. 12. 2019

Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали

Экс-президент США 95-летний Джимми Картер, которому в ноябре провели операцию, был вынужден вновь лечь в больницу из-за инфекции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте основанной бывшим американским лидером неправительственной организации "Центр Картера".

Экс-президент был доставлен в больницу в Джорджии в конце прошлой недели из-за "инфекции мочевыводящих путей". "Он чувствует себя лучше и с нетерпением ждет скорого возвращения домой", - отметили представители центра. Когда именно планируется выписать Картера, не уточняется.

В ноябре бывший американский лидер был госпитализирован в Атланте для проведения операции по снижению внутричерепного давления. Он был выписан 27 ноября. Необходимость в операции возникла из-за того, что до этого Картер несколько раз падал и получал травмы.

Ранее Картер уже попадал в больницу с переломом таза. Также экс-президент ломал шейку бедра. Ранее у Картера был диагностирован рак мозга. Политик прошел успешное лечение.

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Источник: korrespondent.net
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