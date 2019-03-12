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03. 12. 2019

Документ по итогам нормандского саммита будет без юробязательств - Кулеба

Документ, который подпишут участники нормандского саммита, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире канала ICTV.

Коммюнике нормандского саммита - лишь политический документ, а его содержание станет результатом этих переговоров.

"Первое, что мы должны помнить, что коммюнике является политическим документом. Не будет идти речи о каких либо юридических обязательствах, которые возьмет на себя украинское государство в лице президента. Пока коммюнике является очень дипломатичным. Я вам скажу, что этот документ не содержит каких-то супер прорывных идей, но все будет зависеть от результатов переговоров", - заявил Кулеба.

Он также подтвердил, что по результатам Нормандской встречи, подготовленный в МИД проект документа может быть дополнен новыми пунктами.

"Безусловно. Ведь это такой документ, который готовится заранее. Это "мясо", которое потом еще можно дополнительно усовершенствовать и дополнить теми вещами, о которых удастся договориться", - добавил он.

Как сообщалось, президент Зеленский допускает, что в ходе саммита нормандской четверки может быть поднят вопрос о заключении нового контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины. 

У Путина озвучили ожидания от нормандской встречи

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Источник: korrespondent.net
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