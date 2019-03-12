Перемирие на Донбассе: пять обстрелов за сутки

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе за прошлые сутки пять раз нарушили режим прекращения огня. Среди украинских военных потерь нет. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север сепаратисты вели огонь по украинским укреплениям из стрелкового оружия возле Луганского.

Четыре вражеских обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток: неподалеку от Павлополя – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе Старогнатовки – из стрелкового оружия; возле Лебединского – из станковых противотанковых и автоматических гранатометов; возле Авдеевки – из АГС, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

За прошлые сутки ни один военнослужащий Объединенных сил в результате обстрелов не пострадал.

С начала этих суток противник огневой активности не проявлял. Потерь со стороны Объединенных сил нет.

Напомним, за сутки 1 декабря сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. На неизвестном взрывном устройстве подорвались двое украинских военных.

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Источник: korrespondent.net