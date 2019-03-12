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03. 12. 2019

Милованов рассказал, будут ли менять руководство Нафтогаза

Украинское правительство в ближайшее время не намерено менять руководство Нафтогаза. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире программы ICTV.

Комментируя недавние заявления министра энергетики Алексея Оржеля о том, что руководство НАК "Нафтогаз Украины" будет сменено, Милованов сказал, что в этих словах есть "определенная неправда", или же его неправильно поняли.

"Конкретно по Нафтогазу нет никаких изменений. И не будет. Это или неправильно было понято, или перекручено. По Нафтогазу никакого процесса нет, - подчеркнул Милованов.

Также он добавил, что у правительства на сегодняшний день также нет планов менять состав наблюдательного совета Нафтогаза.

Ранее Алексей Оржель сообщил, что в Украине сменят руководство энергопредприятий - НАК Нафтогаза Украины и НЭК Укрэнерго.

Позже в Минэнерго уточнили слова Оржеля о смене руководства Нафтогаза.

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Источник: korrespondent.net
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