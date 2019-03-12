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03. 12. 2019

Генсек ООН назвал шаги по спасению планеты

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на Конференции ООН по климату в Мадриде определил задачи по спасению планеты, сообщает Центр новостей ООН.

В частности, по словам Гутерриша, к 2030 году нужно сократить выбросы парниковых газов на 45%. К 2050 году необходимо достичь углеродного нейтралитета. А к 2100 году - ограничить рост глобальной температуры до 1,5 градуса по Цельсию.

Для того, чтобы избежать катастрофы, утверждает генсек ООН, "ископаемое топливо должно навсегда остаться там, где ему и положено быть - под землей".

"Если мы не избавимся от этой зависимости от угля, то все наши попытки сдержать изменение климата будут обречены на провал", - предупредил генсек.

Он также признал, что многие страны, компании, финансовые институты предпринимают обнадеживающие шаги. Но, по словам Гутерриша, перемены происходят слишком медленно - в то время, когда нужна кардинальная перестройка. И в первую очередь перестроиться должны страны "большой двадцатки", на которые приходится три четверти выбросов парниковых газов в глобальном масштабе.

Кроме добывающей промышленности свой "вклад" в изменение климата вносят сельское хозяйство, транспорт, неэффективное городское планирование, строительство, производство цемента и стали, так же, как и многие другие отрасли промышленности.

Гутерриш призвал проявить политическую волю, чтобы остановить войну с природой и свести эмиссии углеродов парниковых газов на нет.

Напомним, 27 августа на саммите G7 генсек ООН Гутерриш объявил "чрезвычайную климатическую ситуацию". Он призвал лидеров "Большой семерки" спасти планету.

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Источник: korrespondent.net
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