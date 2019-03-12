В США российские мобильные приложения назвали угрозой

Российские приложения, включая FaceApp, представляют контрразведывательную угрозу для США. Об этом заявило ФБР, передает The Hill во вторник, 3 декабря.

Приложение, его политика конфиденциальности и условиях использования, а также правовые механизмы доступны правительству России. В ФБР сообщили о способности Федеральной службы безопасности России удаленно получать доступ ко всем коммуникациям и серверам в российских сетях без обращения к интернет-провайдерам.

В США заявили, что если будет обнаружено, что FaceApp каким-либо образом вмешивается в будущие выборы, агентство примет меры.

Во время выступления в Сенате в понедельник лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер настоятельно призвал американцев удалить такие приложения, как FaceApp, и подчеркнул, что Россия может быть не единственной страной, которая представляет угрозу национальной безопасности через приложения.

Напомним, что ранее глава ФБР заявил, что Китай и Россия - главные угрозы для США. Пекин предпринимает усилия для кражи интеллектуальной собственности, а Москва несет угрозу в киберпространстве, подчеркнул Кристофер Рэй.

Угроза нацбезопасности. В чем обвиняют FaceApp

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Источник: korrespondent.net