В Полтаве во вторник, 3 декабря, произошел масштабный пожар на складах предприятия, которое занимается производством строительных пластиковых изделий. На месте работает полсотни спасателей, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"3 декабря в 5:15 в Полтаве по улице Сакко, 20 на территории ООО ПластиКом в одноэтажном отдельностоящем металлическом складском здании (размером 30х50) возник пожар на площади около 1 тыс. 500 кв. м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за сильного задымления спасатели работают в аппаратах защиты органов дыхания.

В 7:40 пожар локализован на площади 1 тыс. 500 кв. м.

"Жертв и пострадавших нет", - добавили спасатели.

К тушению привлечены 47 человек и 13 единиц техники, из них от ГСЧС - 42 пожарных и 12 единиц техники.

Cмотрите фотогалерею: В Полтаве тушат масштабный пожар на складах

Напомним, накануне в Китае загорелся высотный жилой дом. Сообщалось, что огонь стремительно распространяется по внешней обшивке 25-этажного здания на верхние этажи.

А в Киеве горел детсад, на месте спасатели обнаружили тело сторожа.

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Источник: korrespondent.net