Под Лондоном авто врезалось в толпу, погиб ребенок

В пригороде Лондона автомобиль врезался в группу людей недалеко от школы. Погиб 12-летний мальчик, еще пять человек пострадали, сообщает во вторник, 3 декабря, ВВС.

Среди пострадавших - два 15-летних подростка, 13-летний мальчик, 16-летняя девочка и женщина 53 лет. Экстренные службы сообщают, что угрозы их жизни нет.

Один из пострадавших говорит, что водитель набрал скорость и специально выехал на тротуар. Правоохранители также заявили, что считают наезд преднамеренным. Подчеркивается, что водитель не остановился, врезавшись в людей.

Полиция выпустила ориентировку на автомобиль Ford KA серебристого цвета. Вскоре копы задержали 51-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве и покушении на убийство.

Погибший мальчик, как и остальные пострадавшие подростки, был учеником школы на Уиллингейл-Роуд, возле которой произошел наезд.

Один из пострадавших, 15-летний Альфи Барнс, рассказал, что они с друзьями шли по тротуару, когда их сбила машина. По его словам, он услышал за спиной звук набиравшего обороты двигателя, после чего автомобиль выехал на тротуар и врезался в группу. Он считает, что водитель специально наехал на них.

Сыщик из отдела тяжких преступлений полиции Кента и Эссекса Роб Кирби назвал случай шокирующим и обратился к водителям, которые могли быть рядом, попросив у них записи с автомобильных камер.

Напомним, 29 ноября на прохожих в центре Лондона напал 28-летний Усман Хан. От полученных ножевых ранений два человека скончались. Полицейские застрелили злоумышленника при попытке сопротивления. 28-летний Усман Хан проживал в районе Стаффордшир. В 2012 году Хан уже был осужден за терроризм и заключен на восемь лет. В декабре 2018-го его освободили, но полиция продолжала за ним следить.



Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка Исламское государство.

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Источник: korrespondent.net