Авиаудары по Сирии: правозащитники сообщают о 15 погибших

В провинции Идлиб на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 15 гражданских лиц из-за авиаударов сирийской и российской авиации. Об этом со ссылкой на Сирийскую обсерваторию прав человека сообщает Радио Свобода во вторник, 3 декабря.

По данным организации, 13 человек погибли во время обстрела рынка в городе Маарет-ан-Нуман, который граничит с Турцией и преимущественно удерживается оппозиционными силами. Еще 18 человек получили ранения, большинство из них - в тяжелом состоянии.

Один человек, по данным Обсерватории, погиб в Саракеби в юго-восточной части Идлиба, еще один - в поселке Ас-Сарман вблизи Маарет-ан-Нумана.

Председатель организации Рами Абдель-Рахман добавил, что российские самолеты также нанесли удары по поселку Кфар-Сиджна к югу от города Идлиб.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, около 4775 человек, из них 1224 гражданских погибли с тех пор, как сирийское правительство развернул масштабную операцию против повстанцев в провинциях Хама и Идлиб в апреле 2019 года.

Напомним, что ранее Россия нанесла авиаудары по Сирии 19 октября. Целью авиаударов стали несколько объектов, контролируемых джихадистами в провинции Идлиб.

Также Турция заявила о захвате 20 городов в Сирии. Турецкие военные и воюющая на их стороне сирийская оппозиция перекрыли шоссе между провинциальным центром Хасеке и Кобани.

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Источник: korrespondent.net