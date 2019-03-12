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03. 12. 2019

Зеленский подписал "дорожные" законопроекты

Президент Владимир Зеленский подписал Закон Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержание автомобильных дорог общего пользования. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента во вторник, 3 декабря.
 
 
Документ отменяет согласования с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета перечней объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автодорог.
 
Согласно закону, Кабмин утверждает целевую экономическую программу развития автодорог общего пользования госзначения на соответствующий период с перечнем дорог, на которых запланированы работы по строительству, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта, с указанием объемов и источников финансирования таких путей в разрезе балансодержателей. Данный перечень утверждается ежегодно.
 
Документ также предусматривает предоставление субвенции из госбюджета местным бюджетам на финансирование, в том числе, проектно-изыскательских, научно-исследовательских работ, функционирования информационно-аналитических систем, паспортизации технического надзора, обследования состояния дорог, в частности привлечение инженера-консультанта.
 
 
Также президент подписал Закон О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог.
 
Этот документ вводит в Бюджетный кодекс понятие среднесрочного обязательства по типовым договорам на строительство, реконструкцию, ремонт и эксплуатационное содержание дорог.
 
"Эти законы внедряют новые подходы к среднесрочному планированию строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения, расширяют возможности регионов по использованию средств территориальных дорожных фондов и субвенции из государственного бюджета", - отметили в ОП.
 
Отметим, после выплат внешних обязательств и содержания на ремонт дорог госзначения в 2020 году останется не более 26 миллиардов гривен.
 

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Источник: korrespondent.net
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