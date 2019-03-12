Экс-нардеп Жеваго объявлен в международный розыск

Суд разрешил арестовать бывшего народного депутата III-VIII созывов Константина Жеваго. Он объявлен в международный розыск. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Следственный судья удовлетворил ходатайство, поддержанное прокурором ГПУ, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Украины III-VIII созывов, который подозревается в организации растраты имущества одного из банков Украины и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в связи с систематической неявкой к следователям Жеваго объявлен в международный розыск и следственным судьей предоставлено разрешение на его задержание.

Отмечается, что указанное постановление суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей является основанием для задержания подозреваемого за пределами Украины и выдачи такого лица компетентным органам Украины.

Напомним, Государственное бюро расследований объявило в розыск экс-нардепа Константина Жеваго. Он проходит подозреваемым по делу о растрате 2,5 млрд грн банка Финансы и кредит. Также экс-нардепа подозревают в декларировании недостоверной информации.

Также сообщалось, что Жеваго покинул Украину. В пресс-службе бизнесмена заявили, что он находится за рубежом на лечении, что является уважительной причиной неявки в ГБР.

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Источник: korrespondent.net