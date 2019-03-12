Минфин объяснил, как будет работать фонд стартапов

Глава Минфина Оксана Маркарова объяснила, как будет работать фонд стартапов, о начале финансирования которого накануне заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает УНН.

"Фонд работает максимально далеко от власти, именно так, как он и должен работать. Там есть профессиональный наблюдательный совет, в котором меньшинство работников от государства, а большинство работников с самого рынка. Есть большое количество экспертов, и процедура построена таким образом, что от сегодняшнего дня, я надеюсь, кто-то уже заполняет заявку и подается на финансирование. Этот процесс, с одной стороны, формализованный и прозрачный, а с другой стороны, соответствует критериям подачи документов, затем классического питчинга (презентация с целью поиска инвесторов), затем рассмотрение принятия: прозрачного и публичного, решения о том, кто будет финансироваться этим фондом", - рассказала Маркарова.

Министр отметила, что кроме маленьких стартапов, нужно развивать инкубацию (поддержку стартапов на всех этапах развития).

"Развивать наше законодательство, нужно сделать легким, прозрачным и понятным, соответствующим европейской директивы инвестирования в венчурные инвестиции здесь, для того, чтобы не надо было структурировать эти сделки за границей, не надо было структурировать эти сделки с использованием различных офшорных юрисдикций. Сделать это в абсолютно правовым способом в Украине, чтобы мы увидели наш ИТ-сектор именно здесь, в Украине, а не только экспертные оценки, а также по уплате налогов и в развитии повышения производительности в Украине ", - добавила Маркарова.

Глава набсовета Украинского фонда стартапов Леся Севрук сообщила, что фонд финансирует все направления, кроме 4: азартные игры, производство и реализация опасных веществ, алкогольные и табачные изделия и военные и ядерные технологии.

Так, процедура подачи заявки максимально упрощена, и все можно сделать в электронном виде. Отмечается, что заявки можно подавать в любое время, а не только в декабре, это будет постоянный процесс.

"Именно к концу этого года мы планируем провести питч-ивент (презентации) по тем заявкам, которые будут поданы первыми, условно до 15-17 декабря. Далее, пожалуйста, идите", - отметила Севрук.

Она также сообщила, что наблюдательный состоит из 7 человек, из которых только 2 - это члены правительства, а все остальные представители рынка. Также были приняты заявки 41 эксперта, из которых уже 13 приняли в избирательной комиссии, которая будет проводить питч-ивенты.

Отметим, о создании фонда стало известно еще в июле при Кабмине Владимира Гройсмана.

Пока бюджет фонда составляет 440 миллионов гривен, 40 из которых предназначены на этот год.

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Источник: korrespondent.net