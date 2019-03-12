Зеленский созывает СНБО по нормандской встрече

Президент Владимир Зеленский собирает заседание СНБО во вторник, 3 декабря, в преддверии встречи лидеров стран нормандского формата. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков на конференции Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

"Президент собирает Совет национальной безопасности и обороны, готовимся ко встрече в нормандском формате", - сказал Аваков.

Он также сообщил о готовящейся встрече со временным поверенным в делах США в Украине Вильямом Тейлором. "У нас сегодня будет встреча с послом Тейлором", - сказал министр.

Напомним, нормандский саммит состоится 9 декабря в Париже.

Ранее Зеленский назвал темы, которые намерен поднять на саммите нормандской четверки в Париже.

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Источник: korrespondent.net